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الكهرباء: 30 ألف ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

السبت، 24 أغسطس 2019 12:28 م
الكهرباء: 30 ألف ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم شبكة كهرباء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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كشف مرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل لشبكة الكهرباء متوقع اليوم السبت، هو 30 ألف ميجاوات، مقارنة بـ 28 ألف و100 ميجاوات أقصى حمل وصلت له الشبكة أمس.

وذكر المرصد فى بيانه اليوم، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس، وأن الحمل الأدنى بلغ أمس 26 ألفا و600 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".

فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.


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شبكه الكهرباء

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