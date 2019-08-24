سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 09:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: 30 ألفا و100 ميجاوات أقصى حمل للشبكة اليوم

السبت، 24 أغسطس 2019 09:05 م
الكهرباء: 30 ألفا و100 ميجاوات أقصى حمل للشبكة اليوم كهرباء أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أقصى حمل وصلت له شبكة الكهرباء اليوم السبت، هو 30 ألفا و100 ميجاوات.

وأوضح حمزة، فى بيان له مساء اليوم، أن حجم المتاح على الشبكة 47 ألف و450 ميجا وات، واحتياطى 17 ألف و310 ميجاوات.

يذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة، أعلنت فى وقت سابق عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".

فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوى على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.


وزاره الكهرباء

الكهرباء والطاقه

اسعار الكهرباء

احمال الكهرباء

تخفيف الاحمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انقطاع الكهرباء يؤخر انطلاق مباراة المريخ وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا

السبت، 24 أغسطس 2019 07:44 م

مصرع طفل 10 سنوات بماس كهربائى فى عزبة الخزان بالأقصر

السبت، 24 أغسطس 2019 01:49 م

مواطنون يوثقون شخصا بعامود إنارة ويتعدون عليه بالضرب لانتحاله صفة كشاف كهرباء

السبت، 24 أغسطس 2019 01:13 م

الكهرباء: 30 ألف ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

السبت، 24 أغسطس 2019 12:28 م

اليوم.. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات غرب المحلة ساعتين لأعمال الصيانة

السبت، 24 أغسطس 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترتيب هدافى الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح ينافس مبكرا بـ3 أهداف

ترتيب هدافى الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح ينافس مبكرا بـ3 أهداف

اعرف خطة السكة الحديد لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة فى 5 معلومات

اعرف خطة السكة الحديد لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة فى 5 معلومات

اليوم السابع.. السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار»

اليوم السابع.. السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار»

جيانى روسو يكشف أسراره فى مذكراته الجديدة.. النجم الأمريكى يزعم ممارسة الجنس فى عمر 15 عاما مع مارلين مونرو.. ويدعى: اعترفت لـ"براندو" بالعلاقة وندمت وأتهم شقيق كيندى بقتلها.. ويؤكد: قتلت أحد رجال بابلو اسكوبار

جيانى روسو يكشف أسراره فى مذكراته الجديدة.. النجم الأمريكى يزعم ممارسة الجنس فى عمر 15 عاما مع مارلين مونرو.. ويدعى: اعترفت لـ"براندو" بالعلاقة وندمت وأتهم شقيق كيندى بقتلها.. ويؤكد: قتلت أحد رجال بابلو اسكوبار

بمشاركة مصرية.. انطلاق قمة السبع "G7" تحت شعار "مكافحة أوجه عدم المساواة".. تجديد الشراكة مع القارة السمراء.. إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية أبرز الملفات.. ماكرون يلتقى ميركل ويتناول الغداء مع ترامب

بمشاركة مصرية.. انطلاق قمة السبع "G7" تحت شعار "مكافحة أوجه عدم المساواة".. تجديد الشراكة مع القارة السمراء.. إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية أبرز الملفات.. ماكرون يلتقى ميركل ويتناول الغداء مع ترامب

باحثون يطورون تطبيقا لمعرفة ما يفكر به الأطفال

باحثون يطورون تطبيقا لمعرفة ما يفكر به الأطفال

بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood

بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood

حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تعرض يوميا بدءا من غد

حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تعرض يوميا بدءا من غد

التأمين الصحى الشامل × 55 يوما.. الحكومة ضخت استثمارات بـ 8 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية لـ 920 ألف مواطن.. إجراء 3123 عملية جراحية بالمجان.. وتسجيل 375245 مواطن.. وفتح 104 ألف و600 ملف عائلى إلكترونى

التأمين الصحى الشامل × 55 يوما.. الحكومة ضخت استثمارات بـ 8 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية لـ 920 ألف مواطن.. إجراء 3123 عملية جراحية بالمجان.. وتسجيل 375245 مواطن.. وفتح 104 ألف و600 ملف عائلى إلكترونى

خناقة شركة "ستيلكس للتجارة" و"بنك الاستثمار العربى" أمام القضاء.. الشركة تتهمه بالاستيلاء على 20% قيمة التعامل بينهما.. والبنك يطالبها بسداد المتأخرات.. والمحكمة ترفض دعوى الشركة: تعويم الجنيه سبب الخلاف

خناقة شركة "ستيلكس للتجارة" و"بنك الاستثمار العربى" أمام القضاء.. الشركة تتهمه بالاستيلاء على 20% قيمة التعامل بينهما.. والبنك يطالبها بسداد المتأخرات.. والمحكمة ترفض دعوى الشركة: تعويم الجنيه سبب الخلاف

موجز 6.. "التعليم": العام الدراسى المقبل للثانى الثانوى نقل وليس تراكميا

موجز 6.. "التعليم": العام الدراسى المقبل للثانى الثانوى نقل وليس تراكميا

س وج: غابات الآمازون.. ما هى ولماذا يشعر العالم بالهلع لحرائقها؟

س وج: غابات الآمازون.. ما هى ولماذا يشعر العالم بالهلع لحرائقها؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة