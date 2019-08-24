الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تبدأ مؤتمرها السنوى للشباب الاثنين المقبل

كتبت سارة علام

أعلنت لجنة الشباب الإيبارشى بالكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، عن تنظيم مؤتمر للشباب، وذلك فى الفترة من الاثنين 26 أغسطس الجارى وحتى 29 من الشهر نفسه بمحافظة البحر الأحمر.

يأتى هذا المؤتمر تحت شعار "الاتجاه المعاكس"، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طبية للأقباط الكاثوليك، والأب ماركو ناجى مسئول الشباب بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.

يناقش المؤتمر الموضوعات التى يهتم بها شباب الجيل الحالى مع محاضرين متخصصين، كما سيحضر شخصيات بارزة، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية هادفة، ورحلات بحرية.