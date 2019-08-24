سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 06:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تبدأ مؤتمرها السنوى للشباب الاثنين المقبل

السبت، 24 أغسطس 2019 06:00 ص
الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر تبدأ مؤتمرها السنوى للشباب الاثنين المقبل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت لجنة الشباب الإيبارشى بالكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، عن تنظيم مؤتمر للشباب، وذلك فى الفترة من الاثنين 26 أغسطس الجارى وحتى 29 من الشهر نفسه بمحافظة البحر الأحمر.

 

يأتى هذا المؤتمر تحت شعار "الاتجاه المعاكس"، وذلك تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طبية للأقباط الكاثوليك، والأب ماركو ناجى مسئول الشباب بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.

 

يناقش المؤتمر الموضوعات التى يهتم بها شباب الجيل الحالى مع محاضرين متخصصين، كما سيحضر شخصيات بارزة، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية هادفة، ورحلات بحرية.


الكنيسة الكاثوليكية

كاثوليك الاقصر

شباب الكاثوليك

الكاثوليك

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لأول مرة .. الانبا ماركوس يكلف كاهنًا جديدًا بالخدمة في كفر الشيخ

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:31 م

مسرح الكاتدرائية يستضيف القس موسى رشدى فى احتفالية ترانيم كبرى اليوم

الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:22 م

البابا تواضروس يلتقى القس موسى رشدى كاهن الكنيسة بإنجلترا

الجمعة، 23 أغسطس 2019 02:45 م

"سبانى حبك يا مريم" .. بعد أسبوعى صوم وصلاة وابتهالات.. الأقباط يفطرون ويحتفلون بعيد العذراء.. مطران أسيوط للكاثوليك: يقظة رجال الأمن حمت ملايين المحتفلين بدير درنكة.. والانبا يؤانس: استقبلنا 3 مليون زائر

الخميس، 22 أغسطس 2019 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلال ساعات.. إعادة محاكمة 47 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

خلال ساعات.. إعادة محاكمة 47 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

خطوة بخطوة.. تعرف على طرق التفريق بين اللحوم والكبدة البلدى والمستوردة

خطوة بخطوة.. تعرف على طرق التفريق بين اللحوم والكبدة البلدى والمستوردة

تواريخ هامة ارتبطت بمحاكمة بديع و46 آخرين بـ"اقتحام قسم العرب".. تعرف عليها

تواريخ هامة ارتبطت بمحاكمة بديع و46 آخرين بـ"اقتحام قسم العرب".. تعرف عليها

تعرف على برامج "الصحة" لخفض نسب تعاطى المواد المخدرة والتبغ

تعرف على برامج "الصحة" لخفض نسب تعاطى المواد المخدرة والتبغ

التعليم العالى تعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم بحد أدنى 50%

التعليم العالى تعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم بحد أدنى 50%

تعرف على مصير المحلات غير المرخصة فى قانون المحال العامة الجديد

تعرف على مصير المحلات غير المرخصة فى قانون المحال العامة الجديد

19 تعريفًا هامًا فى قانون تنظيم العمل الأهلى.. تعرف عليها

19 تعريفًا هامًا فى قانون تنظيم العمل الأهلى.. تعرف عليها

كيف استعدت التربية والتعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10 معلومات

كيف استعدت التربية والتعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10 معلومات

5 معلومات عن مباراة الزمالك وديكاداها فى دورى أبطال أفريقيا

5 معلومات عن مباراة الزمالك وديكاداها فى دورى أبطال أفريقيا

منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد يوفر تغطية صحية للأسرة وليس الفرد

منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد يوفر تغطية صحية للأسرة وليس الفرد

3 خطوات لفضح أكاذيب قنوات الإخوان فى الخارج

3 خطوات لفضح أكاذيب قنوات الإخوان فى الخارج

مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية برصيد 66 ميدالية

مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية برصيد 66 ميدالية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة