القوى العاملة: السعودية تشترط تسجيل المحاسبين الوافدين لدى الهيئة لممارسة المهنة

كتب محمود راغب

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، حول تحديد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عددا من الشروط لتسجيل المحاسبين الوافدين لدي هيئة المحاسبين القانونيين بالمملكة ، وذلك اعتباراً من أول سبتمبر 2019.

وأشار الدكتور ياسر غازى الملحق العمالى بالسفارة المصرية بالرياض، إلي أن تطبيق التسجيل المهني للعاملين الوافدين بمهن المحاسبة للحصول على الاعتماد من قبل هيئة المحاسبين القانونيين يتم اعتبارا من أول يوم من العام الهجري الجديد 1441.

وقال المحلق العمالى، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، اشترطت على المحاسب الوافد تسجيل نفسه لدى الهيئة ، فضلا عن وجوب حصول ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة وإصدار أو تجديد رخص العمل، وذلك في إطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة بالمملكة.

وقال : إن الإجراء الجديد يشتمل على التدقيق على العاملين بمهنة المحاسبة وفحص الشهادات والترخيص عن طريق الرابط الإلكتروني مع هيئة المحاسبين القانونيين لإصدار التأشيرات والترخيص ، فضلا عن وجوب حصول ممارس مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة وإصدار أو تجديد رخص العمل.

وأوضح أن المهن المستهدفة هي : مدير إدارة المراجعة الداخلية، ومحاسب تكاليف ، ومراجع داخلي ، ومدقق حسابات ، ورئيس برامج التدقيق الداخلي، ومراقب مالي ، ومدير الإدارة العامة للمراجعة، وفني تدقيق حسابات، وكاتب تكاليف، ومدير إدارة الزكاة والضرائب، ومدير حسابات وميزانية، ومحاسب عام ،ومراجع مالي أول ، ومدير إدارة التقارير المالية ، وفني حسابات كلفة ، ومشرف مراجعة مالية ، ومدير شئون مالية ومحاسبة ، وفني حسابات عام ، وكاتب مالية.

ويتعين على من يرغب بالتقدم لطلب التسجيل المهني زيارة موقع الخدمات الالكترونية لدي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بعد الاطلاع على الشروط ومن ثم التسجيل.