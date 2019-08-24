سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 05:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

القوات السورية تحاصر موقع مراقبة تركى فى بلدة مورك شمال غرب سوريا

السبت، 24 أغسطس 2019 11:20 م
القوات السورية تحاصر موقع مراقبة تركى فى بلدة مورك شمال غرب سوريا ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت شبكة "أيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، أن قوات الجيش السورى قامت، اليوم السبت، بمحاصرة أحد مواقع المراقبة التركية الحصينة في بلدة مورك شمال غرب سوريا .

وأضافت الشبكة، أن القوات السورية تحاصر الموقع التركى من جميع الجهات، في مؤشر واضح على التقدم السريع الذي حققته القوات السورية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ضد القوات المتمردة شمال غرب البلاد.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى عدم وقوع أية احتكاكات - حتى الآن - بين القوات السورية وأفراد موقع المراقبة التركى، فيما وقف الصحفيون على بعد نحو كيلومترين من موقع المراقبة .

من جانبها، أكدت بثينة شعبان مستشار الرئيس السورى بشار الأسد أن موقع المراقبة التركى في قرية مورك - الآن - تحت الحصار، وأن القوات السورية سوف تتمكن من التخلص من جميع القوات التركية والإرهابيين.


سوريا

موقع مراقبه

تركيا

مورك

الجيش السورى

القوات السوريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة الخضراوات والفاكهة تؤكد استقرار الأسعار.. والليمون بـ5 جنيهات

شعبة الخضراوات والفاكهة تؤكد استقرار الأسعار.. والليمون بـ5 جنيهات

6 مزايا للجمعيات الأهلية فى قانون العمل الأهلى.. تعرف عليها

6 مزايا للجمعيات الأهلية فى قانون العمل الأهلى.. تعرف عليها

صور.. إنتاج العسل من عمق الصحراء مشروع ناجح لشاب سيناوى

صور.. إنتاج العسل من عمق الصحراء مشروع ناجح لشاب سيناوى

هل تبنى طفل يترتب عليه حقوق البنوة؟.. لجنة الفتوى تُجيب

هل تبنى طفل يترتب عليه حقوق البنوة؟.. لجنة الفتوى تُجيب

قانون التأمينات يمنح أصحاب المعاشات تخفيضات بالمواصلات وخدمات ترفيهية

قانون التأمينات يمنح أصحاب المعاشات تخفيضات بالمواصلات وخدمات ترفيهية

عقوبة الاستخراج من المناجم دون ترخيص.. تصل للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

عقوبة الاستخراج من المناجم دون ترخيص.. تصل للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة "حقك" لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين

حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة "حقك" لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين

تصنيف فيلم Joker الجديد للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد عنيفة

تصنيف فيلم Joker الجديد للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد عنيفة

لطلاب الشهادات الفنية.. قائمة بـ46 معهدا تكنولوجيا تابعا لـ"التعليم العالى"

لطلاب الشهادات الفنية.. قائمة بـ46 معهدا تكنولوجيا تابعا لـ"التعليم العالى"

أهم 10 قوانين أقرها البرلمان غيرت شكل الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها

أهم 10 قوانين أقرها البرلمان غيرت شكل الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها

"الدمغة والموازين" تصادر 2.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات فى الفيوم

"الدمغة والموازين" تصادر 2.5 كيلو ذهب غير مطابق للمواصفات فى الفيوم

دار الإفتاء: الهجرة غير الشرعية مخالفة لولى الأمر وغير جائزة

دار الإفتاء: الهجرة غير الشرعية مخالفة لولى الأمر وغير جائزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة