القوات السورية تحاصر موقع مراقبة تركى فى بلدة مورك شمال غرب سوريا

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ذكرت شبكة "أيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، أن قوات الجيش السورى قامت، اليوم السبت، بمحاصرة أحد مواقع المراقبة التركية الحصينة في بلدة مورك شمال غرب سوريا .

وأضافت الشبكة، أن القوات السورية تحاصر الموقع التركى من جميع الجهات، في مؤشر واضح على التقدم السريع الذي حققته القوات السورية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ضد القوات المتمردة شمال غرب البلاد.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى عدم وقوع أية احتكاكات - حتى الآن - بين القوات السورية وأفراد موقع المراقبة التركى، فيما وقف الصحفيون على بعد نحو كيلومترين من موقع المراقبة .

من جانبها، أكدت بثينة شعبان مستشار الرئيس السورى بشار الأسد أن موقع المراقبة التركى في قرية مورك - الآن - تحت الحصار، وأن القوات السورية سوف تتمكن من التخلص من جميع القوات التركية والإرهابيين.