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القبض على 5 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

السبت، 24 أغسطس 2019 09:04 م
القبض على 5 متهمين بحوزتهم مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية هيروين أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "كمال.ع.م" 48 عاما عاطل مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، تزن حوالى 50 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتم ضبط المتهم "سيد.ال.م" 22 عاما عاطل مقيم المحطة الجديدة بحوزته 30 قرصا مخدرا وسلاح أبيض "مطواه" ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "ص.ص.م" 27 عاما عاطل بحوزته كمية من البانجو المخدر تزن حوالى 250 جرام وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتم ضبط المتهم "محمد.س.س"21 عاما عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 160 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "حازم.ط.ج" 41 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القصاصين بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 30 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


امن الاسماعيلية

تجار مخدرات فى الاسماعيلية

تجار هيروين فى الاسماعيلية

اللواء محمود هندى

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