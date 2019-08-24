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القبض على عاطلين سرقوا 9 دراجات نارية بمنطقة النزهة

السبت، 24 أغسطس 2019 02:05 م
القبض على عاطلين سرقوا 9 دراجات نارية بمنطقة النزهة حبس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين سرقوا 9 دراجات نارية بالنزهة، وأخطر اللواء محمد منصور مدير الأمن بالواقعة

 

وردت معلومات لقسم شرطة النزهة، تفيد بقيام" احمد. ص"، عاطل،و"محمود. ع"، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 16191 لسنة 2017م الأزبكية " سلاح " والمقضى فيها بالحبس شهر، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات البخارية بإسلوب " توصيل الأسلاك " وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث

 

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية "فيسبا" والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 13399 لسنة 2019م جنح القسم

 

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة الدراجة المضبوطة بإسلوب " توصيل الأسلاك " وأقرا بارتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب

 

وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها داخل مخزن خاص بالمتهم الأول كائن ـ دائرة قسم شرطة السلام أول 'باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية واتهموهما بالسرقة وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

النزهة

دراجات بخارية

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