العين عليها حارس.. ازاى تحافظ عليها من الإصابات فى خطوات بسيطة

كتبت هند عادل

إصابات العين قد تحدث أثناء ممارسة العمل أو بمجرد السير فى الشارع وتصيب الشخص بحالة من الإزعاج والألم الشديد، وهناك عدة خطوات ونصائح هامة للوقاية من إصابات العين أثناء التواجد فى العمل أو التنزه، أو حتى داخل المنزل.

ووفقا لموقع " mayoclinic" هناك عدة خطوات يمكن من خلالها الوقاية من اصابات العين الخطيرة التى ق تؤدى إلى تدخل جراحى أو عدم الرؤية لعده أيام.

نصائح لحماية العين من الاصابات:



- ارتداء نظارة واقية أثناء ممارسة الأنشطة الخطرة لتجنب الجزيئات أو الأجسام المتطايرة أو التراب.

- مراقبه الأدوات التي يستخدمها الاطفال مثل الأقلام الرصاص والمقصات والشوك والسكاكين والتى قد يدخلها فى عينه دون وعيه لخطورتها.

- الاحتفاظ بالمواد الخطرة بعيد عن متناول الأطفال.

- الحذر في التعامل مع المواد الكيميائية والمنظفات أثناء تنظيف المنزل.استخدم واقيات الزيوت لمنع رذاذ السمن أو الزيت الساخن عند الطهى.

- تجنب استخدام مكواة تصفيف الشعر بالقرب من العينين.منع الأطفال من استخدام الالعاب مثل مسدسات الخرز التى قد تؤى إلى حدوث اصابت بالغه بالعين.

- منع الأطفال من استخدام ألعاب الليزر التى تمثل خطوره داهمه على العينين.

- عند حدوث إصابة في العين يجب عدم لمسها أو فركها أو الضغط عليها، وعدم إزالة أي شيء عالق على سطح العين حتى لا يجرح قرنيه العين، يجب إزالة أي مواد كيميائية باستخدام الماء الجارى النظيف.