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السيطرة على حريق بمخزن تابع لمطعم بالمنصورة نتيجة تسريب غاز

السبت، 24 أغسطس 2019 03:10 م
السيطرة على حريق بمخزن تابع لمطعم بالمنصورة نتيجة تسريب غاز حريق - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب داخل مخزن مطعم ماكولات بناحية عزبة الصفيح نتيجة تسريب فى الغاز.

 

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن تابع لمطعم الزعيم بأرض الصعايدة بعزبة الصفيح التابعة لحى شرق المنصورة.

 

وعلى الفور إنتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين احتراق محتويات المخزن بالكامل، ولا توجد خسائر فى الأرواح، وكشف الفحص إن سبب الحريق تسرب غاز من خرطوم أسطوانة الغاز.

 

وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الدقهلية

حريق بمخزن طعام

عزبة الصفيح

تسريب الغاز

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