السجن 5 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض جارته فى عابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات بتهمة هتك عرض ربة منزل.

تعود أحداث الواقعة، بتلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من ربة منزل، سودانية الجنسية، اتهمت جارها بهتك عرضها والتحرش بها فى غياب زوجها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأنه لمس أجزاء حساسة من جسد المجنى عليها، لتأمر النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى قضت بسجنه 5 سنوات.