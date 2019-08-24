الزراعة: برامح إرشادية حول تسميد ورى الفلفل لزيادة الصادرات

كتب عز النوبى

واصلت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال إدارة الخضر، برامجها الإرشادية والتوصيات الفنية لزراعات الفلفل لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق المحلية وزيادة الصادرات.



وأكد تقرير المحاصيل الزراعية، إنه من أهم الممارسات الجيدة فى زراعة محصول الفلفل لزيادة الإنتاج، من خلال تجهيز الأرض المستديمة للفلفل والبذنجان، والمتابعة الجيدة للمحصول واستمرار جمع محصول الفلفل الأخضر بمعدل مرة كل أسبوع.



وأضاف تقرير المحاصيل الزراعية، أنه من أهم الممارسات الجيدة أيضا لمحصول الفلفل، إضافة دفعة من السماد الأزوتى والبوتاسى للمساعدة فى زيادة كمية المحصول والحفاظ على حجم الثمار، تعطى النباتات بالصوب جيدًا، ويجب الاهتمام بالرى والتسميد ومكافحة البياض الدقيقى والمن والعنكبوت الأحمر يمكن فتح الصوب ليلا ونهارا فى النصف الثانى من هذا الشهر عند تحسن الظروف الجوية.