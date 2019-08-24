سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 08:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: برامح إرشادية حول تسميد ورى الفلفل لزيادة الصادرات

السبت، 24 أغسطس 2019 07:00 ص
الزراعة: برامح إرشادية حول تسميد ورى الفلفل لزيادة الصادرات وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال إدارة الخضر، برامجها الإرشادية والتوصيات الفنية لزراعات الفلفل لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق المحلية وزيادة الصادرات.
 

وأكد تقرير المحاصيل الزراعية، إنه من أهم الممارسات الجيدة فى زراعة محصول الفلفل لزيادة الإنتاج، من خلال تجهيز الأرض المستديمة للفلفل والبذنجان، والمتابعة الجيدة للمحصول  واستمرار جمع محصول الفلفل الأخضر بمعدل مرة كل أسبوع.
 

وأضاف تقرير المحاصيل الزراعية، أنه من أهم الممارسات الجيدة أيضا لمحصول الفلفل، إضافة دفعة من السماد الأزوتى والبوتاسى للمساعدة فى زيادة كمية المحصول والحفاظ على حجم الثمار، تعطى النباتات بالصوب جيدًا، ويجب الاهتمام بالرى والتسميد ومكافحة البياض الدقيقى والمن والعنكبوت الأحمر يمكن فتح الصوب ليلا ونهارا فى النصف الثانى من هذا الشهر عند تحسن الظروف الجوية.


محصول الفلفل

صادرات الفلفل

المحاصيل الزراعية

تسميد الفلفل

الزراعة

الصادرات الزراعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الزراعة: فوائد عديدة لترقيم الماشية وبرامج إرشادية للمربين لتطبيق المنظومة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:07 م

الزراعة: لجان مكثفة بحدائق ومحطات تعبئة الرمان مع بدء التصدير

الجمعة، 23 أغسطس 2019 01:00 م

الزراعة: لجان مكثفة لرصد حالات التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:54 ص

الزراعة تؤكد استمرار الخطة الوطنية لتقصى متبقيات المبيدات بالخضر والفاكهة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:00 ص

الزراعة: تكثيف لجان لتدقيق بيانات مساحات الخضر والفاكهة لضبط منظومة الإنتاج

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: اليوم طقس حار رطب نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: اليوم طقس حار رطب نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

العين عليها حارس.. ازاى تحافظ عليها من الإصابات فى خطوات بسيطة

العين عليها حارس.. ازاى تحافظ عليها من الإصابات فى خطوات بسيطة

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء وعلم النفس

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء وعلم النفس

442 مليون دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw حول العالم

442 مليون دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw حول العالم

خلال ساعات.. إعادة محاكمة 47 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

خلال ساعات.. إعادة محاكمة 47 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"

خطوة بخطوة.. تعرف على طرق التفريق بين اللحوم والكبدة البلدى والمستوردة

خطوة بخطوة.. تعرف على طرق التفريق بين اللحوم والكبدة البلدى والمستوردة

تواريخ هامة ارتبطت بمحاكمة بديع و46 آخرين بـ"اقتحام قسم العرب".. تعرف عليها

تواريخ هامة ارتبطت بمحاكمة بديع و46 آخرين بـ"اقتحام قسم العرب".. تعرف عليها

تعرف على برامج "الصحة" لخفض نسب تعاطى المواد المخدرة والتبغ

تعرف على برامج "الصحة" لخفض نسب تعاطى المواد المخدرة والتبغ

التعليم العالى تعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم بحد أدنى 50%

التعليم العالى تعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم بحد أدنى 50%

تعرف على مصير المحلات غير المرخصة فى قانون المحال العامة الجديد

تعرف على مصير المحلات غير المرخصة فى قانون المحال العامة الجديد

19 تعريفًا هامًا فى قانون تنظيم العمل الأهلى.. تعرف عليها

19 تعريفًا هامًا فى قانون تنظيم العمل الأهلى.. تعرف عليها

كيف استعدت التربية والتعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10 معلومات

كيف استعدت التربية والتعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة