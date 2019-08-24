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الرئيس الفرنسى يلقى الخطاب الافتتاحى لقمة مجموعة السبع "G7"

السبت، 24 أغسطس 2019 01:40 م
الرئيس الفرنسى يلقى الخطاب الافتتاحى لقمة مجموعة السبع "G7" ماكرون
كتب : أحمد علوى

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قال إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسى، فى خطابه الافتتاحى لقمة مجموعة السبع "G7": "نحن نجتمع مرة واحدة كل عام، ونلتقى لمناقشة القضايا الرئيسية فى العالم، وبدون هذا الاجتماع الهام، فسيذهب كلٍ إلى طريقه، فمن المفترض علينا أن نتفق وننسق الأمور معا".

ثم ذكر إيمانويل ماكرون قضايا مجموعة السبع: "الصراعات الكبرى" (إيران، سوريا، ليبيا، أوكرانيا )، "وضع الاقتصاد العالمي" (بما فى ذلك إحياء النمو)، "مكافحة عدم المساواة" (مبادرات المساواة بين المرأة والرجل، من أجل الرقمية، إلخ).

وتناول ماكرون قضية المناخ، وقال: "يجب أن نستجيب لنداء المحيط، والغابة التى تحترق اليوم فى الأمازون". لأن "الأمازون هو مصلحتنا المشتركة، فنحن جميعًا مهتمون". 

وأضاف ماكرون: "قد لا ننجح فى كل شيء، ولكن يجب على فرنسا أن تفعل الحد الأقصى من جهودها،" متابعا: "أريد أن تكون G7 مفيدة".

ووعد الرئيس الفرنسى، بأنه يقدم تقارير بانتظام عن التقدم، وقال: "التحديات الكبيرة التى نواجهها، سوف نحلها عن طريق العمل معا."

 واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى مدينة بياريتز وسكانها والمصطافين الذين اضطروا إلى الخضوع "للقيود" المتعلقة بتنظيم مثل هذا الحدث، واختتم الرئيس قائلًا: "سوف نظهر للعالم كم هى فرنسا جميلة وكم نحن فخورون".


ماكرون

G7

اخبار العالم

مجموعة السبع

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