الرئيس السيسى يهنئ أوروجواى بيوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الرئيس تابارى فازكيز، رئيس جمهورية أوروجواى الشرقية، للتهنئة بمناسبة يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسى، السيد كريم الديوانى، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة أوروجواى للتهنئة بهذه المناسبة.