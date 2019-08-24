سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 04:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تؤكد أهمية الحوار لحل الوضع الراهن بالمنطقة

السبت، 24 أغسطس 2019 03:58 م
الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تؤكد أهمية الحوار لحل الوضع الراهن بالمنطقة هونج كونج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" اليوم،السبت، أهمية عقد حوار لحل الوضع الراهن في المنطقة .. قائلة : "إن مواصلة المظاهرات ليست هي الحل".

جاءت دعوة لام لسكان المنطقة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بعد أن دعت مجموعة من الأشخاص الذين يسعون لحل الوضع الحالي للالتقاء معها في مقر الحكومة، لتبادل الأفكار حول بناء منصة للحوار.

وقالت لام : "إنني ممتنة جدا لاستعدادهم لدخول مقر الحكومة في وقت الصعوبات والمساعدة في إيجاد حل"..مستبعدة أن يكسر هذا الحوار الجمود وأن يقدم حلولا للمشاكل بسهولة .. ومعتبرة أن "مواصلة المظاهرات ليست هي الحل".

 


هونج كونج

مظاهرات

كارى لام

مظاهرات هونج كونج

فيسبوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: نفاضل بين 6 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الثلاثاء المقبل

اتحاد الكرة: نفاضل بين 6 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الثلاثاء المقبل

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو

قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو

ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق

ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة