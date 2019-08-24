الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تؤكد أهمية الحوار لحل الوضع الراهن بالمنطقة

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أكدت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "كاري لام" اليوم،السبت، أهمية عقد حوار لحل الوضع الراهن في المنطقة .. قائلة : "إن مواصلة المظاهرات ليست هي الحل".

جاءت دعوة لام لسكان المنطقة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بعد أن دعت مجموعة من الأشخاص الذين يسعون لحل الوضع الحالي للالتقاء معها في مقر الحكومة، لتبادل الأفكار حول بناء منصة للحوار.

وقالت لام : "إنني ممتنة جدا لاستعدادهم لدخول مقر الحكومة في وقت الصعوبات والمساعدة في إيجاد حل"..مستبعدة أن يكسر هذا الحوار الجمود وأن يقدم حلولا للمشاكل بسهولة .. ومعتبرة أن "مواصلة المظاهرات ليست هي الحل".