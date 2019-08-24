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الرئاسة: كلمة السيسى أمام "السبع الكبار" ستتناول قضايا القارة الإفريقية

السبت، 24 أغسطس 2019 11:39 م
الرئاسة: كلمة السيسى أمام "السبع الكبار" ستتناول قضايا القارة الإفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محسن البديوى

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أكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجهورية، أن قمة الدول السبع الصناعية الكبرى تعد من أهم التجمعات العالمية على مستوى الدول المتقدمة فى العالم، موضحًا أن هذه المجموعة أنشئت فى أعقاب حرب أكتوبر، بعدما حدث اهتزاز كبير فى البترول حول العالم.

وقال متحدث الرئاسة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه المجموعة تعد من أرقى المجموعات وأعلاها على مستوى العالم، وتعتبر نادى الكبار للدول الصناعية، وفيها تقرر السياسات الخاصة بالسياسة والصناعة، وكذلك الموضوعات السياسية والأمنية فى العالم.

وذكر أن قمة هذا العام تتناول بعض الموضوعات غاية الأهمية التى يعانى منها العالم، والتى تتمثل فى الإرهاب والأمن ومكافحة الفكر المتطرف، وكيفية التعامل مع تجنيد العناصر الإرهابية عن طريق الإنترنت، بعد أن أصبح وسيلة لجذب الشباب على مستوى العالم، وهناك أرق كبير حول العالم، وإيجاد سبل ومحاور لحل هذه المشكلة.

وأشار إلى أنه جرى دعوة الرئيس السيسى بصفته رئيس الاتحاد الإفريقى وتقديرًا لدور مصر فى مكافحة الإرهاب، والتحول للتنمية وتحقيق معدلات اقتصادية مبشرة بشهادة دول العالم.

ولفت إلى أن اجتماع الرئيس السيسى مع رئيس وزراء إيطاليا تضمن التأكيد على حرص مصر التحقيق فى قضية الطالب ريجينى بكل شفافية، موضحًا أن الأوضاع فى ليبيا تصدرت اجتماع الرئيس السيسى مع وزراء إيطاليا.

وذكر أن كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الدول السبع ستتناول القضيايا فى القارة الإفريقية والشراكة بين دول المجموعة وأفريقيا وجهود تحقيق السلم فى أفريقيا وتحقيق التنمية على دول القارة، واستغلال الموارد، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالأمن والسلم فى القارة، بالإضافة لمكافحة الفساد وتمكين المرأة والاقتصاد والتعليم فى إفريقيا.


متحدث الرئاسه

بسام راضى

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اخبار

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