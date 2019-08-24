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الجيزة تسترد 11 ألف متر و 8 أفدنة من أراضى أملاك الدولة

السبت، 24 أغسطس 2019 12:40 م
الجيزة تسترد 11 ألف متر و 8 أفدنة من أراضى أملاك الدولة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة، أن المحافظة تمكنت من استرداد 11 الف م2 اراضى املاك الدولة و 8 أفدنة بحى الهرم ومركز ومدينة البدرشين وذلك فى اطار تنفيذ الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على اراضى املاك الدولة .

وأشار راشد، فى بيان اليوم، إلى أن الاراضى التى تم استردادها تم تنفيذ حملات إزالة للتعديات عليها على مدار أسبوع حيث تم تنفيذ 80 قرار إزالة للتعديات التى تنوعت ما بين مبانى وزراعات غير مثمرة . 

وأكد راشد أن المحافظة لن تتهاون مع أى محاولة للتعدى على أراضى الدولة وأنها ملتزمة باسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كافة المخالفات مهما بلغ حجمها .

ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدى بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الاراضى لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الاراضى المستردة لمنع تكرار التعدى عليها من قبل المخالفين، بالإضافة الى تعليق لافتات على الاراضى موضح بها ان الارض هى املاك دولة وتحذر من التعامل او التعدى عليها . 

وفى نفس الإطار أكد محافظ الجيزة ان المحافظة مستمرة فى تحرير عقود لتقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على تلك الأراضى والذين تقدموا مسبقا بطلبات لتقنين الأراضى وسددوا رسوم الفحص والمعاينة وانطباق الاشتراطات الواردة بالقانون عليهم.


أملاك الدولة

اراضى الدولة

تقنين الاراضى

محافظ الجيزة

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