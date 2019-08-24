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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين المستشار أبو بكر عامر رئيسا لقضايا الدولة

السبت، 24 أغسطس 2019 06:14 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين المستشار أبو بكر عامر رئيسا لقضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 414 لسنة 2019 بتعيين المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر، رئيساً لهيئة قضايا الدولة اعتباراً من 25/8/2019.
 
 
 

السيسى

الجريدة الرسمية

قرار جمهوري

المستشار أبو بكر عامر

هيئة قضايا الدولة

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