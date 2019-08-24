الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين المستشار أبو بكر عامر رئيسا لقضايا الدولة السبت، 24 أغسطس 2019 06:14 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 414 لسنة 2019 بتعيين المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر، رئيساً لهيئة قضايا الدولة اعتباراً من 25/8/2019. السيسى الجريدة الرسمية قرار جمهوري المستشار أبو بكر عامر هيئة قضايا الدولة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة بالتزامن مع مشاركة السيسي بقمة السبع.. شاهد أبرز إشادات بريطانيا بمصر السبت، 24 أغسطس 2019 05:49 م الليلة فى المواجهة.. ريهام السهلى تناقش مكاسب مشاركة السيسى فى قمة السبع السبت، 24 أغسطس 2019 04:36 م تزامنا مع مشاركة السيسى بقمة السبع.. شاهد أبرز إشادات الولايات المتحدة بمصر السبت، 24 أغسطس 2019 03:55 م شاهد.. السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع السبت، 24 أغسطس 2019 12:01 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع موجز 6.. "التعليم": العام الدراسى المقبل للثانى الثانوى نقل وليس تراكميا س وج: غابات الآمازون.. ما هى ولماذا يشعر العالم بالهلع لحرائقها؟ مش هتصدق.. زكى رستم بطل مصر فى رفع الاثقال "صورة نادرة" بعد ضحية السجائر الإلكترونية الأولى.. وزير الصحة السعودى: سنوعى بمخاطرها نجم Game of Thrones ينضم لعالم مارفل.. والكشف عن تفاصيل دوره قريباً اتحاد الكرة: نفاضل بين 7 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الأربعاء المقبل عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى المزيد من Trending Plus
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