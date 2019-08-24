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التنمية المحلية تجرى المقابلة الشخصية لـ 50 شخصًا من المتقدمين للوظائف القيادية

السبت، 24 أغسطس 2019 01:37 م
التنمية المحلية تجرى المقابلة الشخصية لـ 50 شخصًا من المتقدمين للوظائف القيادية وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم إجراء المقابلة الشخصية لـ 50 من بين 442 شخصاً تقدموا لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بوزارة التنمية المحلية وذلك فى ضوء الإعلان رقم 1  لسنة 2019 للتقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة .

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أنه تقدم لشغل الوظائف :"116 متقدم لشغل وظيفة رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و123 متقدم لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العليا و203 متقدم لشغل وظيفة مدير عام من درجة المدير العام "

جدير بالذكر إن الوزارة قد أعلنت عن تلقى طلبات التعيين من الراغبين وقامت بمد فترة تلقى الطلبات حتى يوم 26 مارس الماضى لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين وذلك للعمل فى الوزارة فى ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.


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