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التنمية المحلية تبدأ إجراء المقابلة الشخصية لـ 442 متقدم لوظائف قيادية

السبت، 24 أغسطس 2019 01:08 م
التنمية المحلية تبدأ إجراء المقابلة الشخصية لـ 442 متقدم لوظائف قيادية مقابلات وظائف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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بدأت وزارة التنمية المحلية صباح اليوم السبت، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بوزارة التنمية المحلية، بحضور وزير التنمية المحلية، وأعضاء اللجنة العليا للقيادات، وذلك فى ضوء الإعلان رقم 1  لسنة 2019 للتقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة .

وأشار وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إلى أن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم يصل إلى حوالى 442 شخصًا، مشيرًا إلى أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والقدرات السلوكية وذلك على مدار يومى 19 و20 مايو الماضى.

وأضاف أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا والتى تضم فى عضويتها محافظين سابقين وحاليين ونائب لمجلس الدولة وخبراء فى الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات وذلك بناءً على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفى إطار من النزاهة والشفافية الكاملة .

وأوضح الوزير أن عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتى ترتقى المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وشدد الوزير على أن هذه المسابقة تأتى أيضاً فى إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفى للوزارة والارتقاء بمستوى الاداء، لافتاً إلى أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات .


التنميه المحليه

مسابقه المحليات

قيادات المحليات

مسابقه التنميه المحليه

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