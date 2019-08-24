سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 03:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: لطلاب مدارس اللغات حرية اختيار لغة أداء الامتحان

السبت، 24 أغسطس 2019 02:23 م
التعليم: لطلاب مدارس اللغات حرية اختيار لغة أداء الامتحان وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إتاحة حرية الاختيار لطلاب مدارس اللغات يؤدون الامتحان باللغة العربية والإنجليزية معا.
 
وكشفت الوزير، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن سبب عدم ظهور درجات بنتيجة الصف الأول الثانوي هو قياس مستوى الطلاب بشكل حقيقى، لافتا إلى أن نسب النجاح جاءت بعد مساعدة الوزارة ونجاح أكبر عدد من الطلاب.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الهدف هو ثقل مهارات الطلاب والعام الدراسى المقبل ستكون نسبة النجاح مرتفعة، وأنه عند إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي كانت تتضمن محورين، حصول الطالب على نتيجة مقارنة بزملائه، أو إعطائه النتيجة وأنه حاصل مثلا على 5 من 20.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم معرفة نسبة الضعف فى كل مدرسة على مستوى كل مادة، ونحاول تحسين هذا الوضع بشكل مستمر.
 
 
 

التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

التقييم فى الثانوية العامة

الثانوية التراكمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

افتتاح أول خط سكة حديد فى العالم يعمل بالطاقة الشمسية ببريطانيا

طرح كراسات شروط مجمع الغردقة الصناعى.. مخصص للصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس والكيماويات.. 208 وحدة جديدة على مساحة 40 فدانا.. وتسهيلات حكومية وقروض تصل لـ 5 ملايين جنيه لشراء الآلات والمعدات

طرح كراسات شروط مجمع الغردقة الصناعى.. مخصص للصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس والكيماويات.. 208 وحدة جديدة على مساحة 40 فدانا.. وتسهيلات حكومية وقروض تصل لـ 5 ملايين جنيه لشراء الآلات والمعدات

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة