التعليم: لطلاب مدارس اللغات حرية اختيار لغة أداء الامتحان

كتب ـ محمود طه حسين

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إتاحة حرية الاختيار لطلاب مدارس اللغات يؤدون الامتحان باللغة العربية والإنجليزية معا.

وكشفت الوزير، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن سبب عدم ظهور درجات بنتيجة الصف الأول الثانوي هو قياس مستوى الطلاب بشكل حقيقى، لافتا إلى أن نسب النجاح جاءت بعد مساعدة الوزارة ونجاح أكبر عدد من الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الهدف هو ثقل مهارات الطلاب والعام الدراسى المقبل ستكون نسبة النجاح مرتفعة، وأنه عند إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي كانت تتضمن محورين، حصول الطالب على نتيجة مقارنة بزملائه، أو إعطائه النتيجة وأنه حاصل مثلا على 5 من 20.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم معرفة نسبة الضعف فى كل مدرسة على مستوى كل مادة، ونحاول تحسين هذا الوضع بشكل مستمر.