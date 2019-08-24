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التعليم: جارى استيراد أجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب أولى ثانوى العام الجديد

السبت، 24 أغسطس 2019 02:29 م
التعليم: جارى استيراد أجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب أولى ثانوى العام الجديد التابلت
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه جارى استيراد التابلت للصف الأول الثانوى من قبل الجهات المعنية، وأنه سيتم توزيع التابلت على الطلاب فى الصف الأول الثانوى العام والصف الثانى الثانوى لديهم أجهزة التابلت.
 
وأوضحت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل، أنه سيتم تحسين وضع المعلمين العام المقبل.
 
 
 

 

 


التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

التقييم فى الثانوية العامة

الثانوية التراكمية

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