سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 04:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: تزويد أجهزة التابلت بقلم إلكترونى جديد بعد شكاوى الطلاب

السبت، 24 أغسطس 2019 03:44 م
التعليم: تزويد أجهزة التابلت بقلم إلكترونى جديد بعد شكاوى الطلاب التابلت
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أجهزة التابلت لدفعة اولى ثانوى الجديدة ستكون بنفس المواصفات لأجهزة التابلت التى تم تسليمها للطلاب العام الدراسى الحالى.
 
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تزويد الجهاز بقلم إلكترونى مختلف بشكل أفضل نظرًا لشكاوى الطلاب منه خلال أداء الامتحانات.
 
وحضر المؤتمر قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديرة عموم تنمية المواد الدراسية، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج التعليميه بالوزارة والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام  والدكتور رمضان محمد مدير مركز الامتحانات والتقويم التربوى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات.
 
 
 

 


التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

التقييم فى الثانوية العامة

الثانوية التراكمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التعليم" تقرر اعتبار دفعة الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وخارج التراكمية.. دفعات السنوات المقبلة بالصف الثانى ستكون تراكمية.. تسليم التابلت لأولى ثانوى.. والتقييم الجديد هدفه قياس نواتج التعلم الحقيقة

السبت، 24 أغسطس 2019 03:22 م

التعليم ترصد حالتى غش إلكترونى بامتحان الكيمياء وعلم النفس للثانوية دور ثان

السبت، 24 أغسطس 2019 02:50 م

وفد فنلدى يزور مصر الشهر المقبل للاطلاع على تجربة التعليم الجديدة

السبت، 24 أغسطس 2019 02:34 م

التعليم: الصف الثانى الثانوى سنة نقل العام المقبل استثنائى للدفعة الجديدة

السبت، 24 أغسطس 2019 02:30 م

التعليم: جارى استيراد أجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب أولى ثانوى العام الجديد

السبت، 24 أغسطس 2019 02:29 م

التعليم: لطلاب مدارس اللغات حرية اختيار لغة أداء الامتحان

السبت، 24 أغسطس 2019 02:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد ضحية السجائر الإلكترونية الأولى.. وزير الصحة السعودى: سنوعى بمخاطرها

بعد ضحية السجائر الإلكترونية الأولى.. وزير الصحة السعودى: سنوعى بمخاطرها

نجم Game of Thrones ينضم لعالم مارفل.. والكشف عن تفاصيل دوره قريباً

نجم Game of Thrones ينضم لعالم مارفل.. والكشف عن تفاصيل دوره قريباً

اتحاد الكرة: نفاضل بين 6 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الثلاثاء المقبل

اتحاد الكرة: نفاضل بين 6 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الثلاثاء المقبل

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو

قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو

ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق

ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة