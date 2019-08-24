التعليم: تزويد أجهزة التابلت بقلم إلكترونى جديد بعد شكاوى الطلاب

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أجهزة التابلت لدفعة اولى ثانوى الجديدة ستكون بنفس المواصفات لأجهزة التابلت التى تم تسليمها للطلاب العام الدراسى الحالى.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تزويد الجهاز بقلم إلكترونى مختلف بشكل أفضل نظرًا لشكاوى الطلاب منه خلال أداء الامتحانات.