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التعليم ترصد حالتى غش إلكترونى بامتحان الكيمياء وعلم النفس للثانوية دور ثان

السبت، 24 أغسطس 2019 02:50 م
التعليم ترصد حالتى غش إلكترونى بامتحان الكيمياء وعلم النفس للثانوية دور ثان امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، فى سابع أيام امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2018/2019، امتحان مادة الكيمياء "الشعبة العلمية" بإجمالى 30256 طالبا/ طالبة، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (الشعبة الأدبية) بإجمالى عدد 4778 طالبا/ طالبة فى 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثانى فى مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالى "4 طلاب" وفى مادة الفلسفة بإجمالى " 1 طالب".

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم السابع للدور الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد واقعتين غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى بعد بدء امتحان مادة الكيمياء، وذلك فى محافظة الفيوم "إدارة اطسا التعليمية"، ومحافظة الغربية "إدارة غرب المحلة التعليمية"، وتم تحديد الطالبتين المسئولتين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالتين.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 25/8/2019 سوف يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمى رياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى عدد 5095 طالبا/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتى العلمى والأدبى الامتحان فى مادة الاقتصاد بإجمالى عدد 7092 طالبا/ طالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة التاريخ (الورقة الثانية) بإجمالى " 4 طلاب"، وفى مادة المنطق بإجمالى "1 طالب".


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

الكيمياء للثانوية العامة

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