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التعليم العالى: تعيين عمداء جدد بجامعات كفر الشيخ والمنوفية وطنطا

السبت، 24 أغسطس 2019 09:37 م
التعليم العالى: تعيين عمداء جدد بجامعات كفر الشيخ والمنوفية وطنطا وزارة التعليم العالى والبحث العلمى - أرشيفية
وائل ربيعى

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بعدد من الجامعات الحكومية، وهم الدكتور وليد شوقى البحيرى عميدا لكلية آداب جامعة كفر الشيخ، والدكتور عربى السيد إبراهيم عميدا لكلية حاسبات ومعلومات منوف جامعة المنوفية، والدكتور نعيم محمد فوزي عميدا لكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية.

وتضمنت القرارات الجمهورية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تعيين الدكتور عبد الحميد السيد المنشاوى عميدا لكلية التربية جامعة طنطا، والدكتور أيمن السيد أحمد عميدا لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية.

 

 


التعليم العالى

قرارات جمهورية

تعيين عمداء

جامعة كفر الشيخ

جامعة طنطا

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