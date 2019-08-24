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التعليم العالى تبحث تعزيز التعاون العلمى مع بيلاروسيا

السبت، 24 أغسطس 2019 12:21 م
التعليم العالى تبحث تعزيز التعاون العلمى مع بيلاروسيا وزارة التعليم العالى
وائل ربيعى

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استقبلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، سيرجى راتشكوف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت وزارة التعليم العالى، حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، خاصة مجال التعليم العالى، ليشمل تبادل الوفود الثقافية والطلابية، وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والبيلاروسية، مضيفاً أن العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات المصرية البيلاروسية مؤخراً أسهمت فى زيادة مجالات التعاون بين البلدين، متمنيًا مزيدًا من التعاون البناء بين البلدين فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

وتطلعت الوزارة لزيادة التعاون مع الجانب البيلاروسى من خلال تبادل الزيارات بين الجامعات المصرية والجامعات البيلاروسية لتفعيل التواصل من خلال تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس فى البلدين.

كما ناقش الجانبان مقترح إعداد برنامج تنفيذى بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية ووزارة التعليم العالى بيلاروسيا لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فى مجالات الزراعة، الطب، السياحة، تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، أعرب سيرجى راتشكوف، سفير دولة بيلاروسيا فى مصر عن سعادته بهذا اللقاء، الذى يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر فى مجال التعليم يعد من أولويات بلاده، مشيدًا بأهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبيلاروسيا خلال العام الجارى فى زيارة رسمية هى الأولى من نوعها لزعيم مصري، والتى كان لها أطيب الأثر فى دعم علاقات التعاون فى العديد من المجالات بين الجانبين.

كما وجه سفير بيلاروسيا دعوة للوزير لزيارة الجامعات ببيلاروسيا خلال شهر أكتوبر القادم.

شهد اللقاء الدكتور عمرو عدلى نائب الوزارة لشئون الجامعات، و الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وعدد من قيادات الوزارة.

 


بيلاروسيا

سفير بيلاروسيا

التعليم العالى

التعاون العلمى

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