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التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

السبت، 24 أغسطس 2019 02:07 م
التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية طالبات ثانوية عامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم البدء فى تدريب معلمى الصفين الأول والثانى الثانوى بداية مو 14 سبتمبر المقبل على استراتيجيات التعلم وهذا التدريب يتم بشكل يومى، قائلة اللى عايز ياخد دروس بتقوله بلاش تضيع فلوسك لان نوعية الأسئلة لها تقييم تقيس فهم نواتج التعلم، مؤكدة أن التابلت يخدم المحتوى الالكترونى وهو مساعدة من الدولة للطالب.
 
واوضحت الوزارة أن الامتحانات الإلكترونية تمنع التسريب والاختراق وتقليل العنصر البشرى أصبح ضرور، موضحة أن الوزارة لا تضع الامتحان الإلكترونية وانما نظام سوفت وير، لافتة إلى أن الهدف هو أن الطالب يفهم ما يتعلمه حتى يلتحق بالجامعة ويدرك ما يجب أن يتعلمه.
 
واكدت أن التصحيح الالكترونى لها نظام دقيق، مضيفة أن فكرة التراكمية هدية للطلاب بدلا من أن يدخل الطالب الجامعة من خلال سنة دراسية واحدة هى الثالث الثانوى.
 
وعلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على القضايا المرفوعة على الثانوية التراكمية قائلة عايزين يسقطوا الثانوية التراكمية ومن يرغب فى ذلك سيضيع الهدية.
 
وكشفت الوزارة أن العام الدراسى القادم للصف الثانى الثانوى نقل وليس تراكمية لأسباب تتعلق بتقييم التجربة، وعايزين الطلبة تثقل مهاراتهم بالفهم 
 
 
 
 

 


التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

التقييم فى الثانوية العامة

الثانوية التراكمية

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