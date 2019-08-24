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التضامن: اليوم آخر رحلات تفويج حجاج الجمعيات من مطار جدة

السبت، 24 أغسطس 2019 02:02 م
التضامن: اليوم آخر رحلات تفويج حجاج الجمعيات من مطار جدة حجاج بيت الله الحرام
كتب ــ مدحت وهبة

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أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، أن اليوم السبت، سيشهد آخر رحلات التفويج من مطار جدة إلى القاهرة، حيث سيشهد عودة 407 حجاج، من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظة البحيرة، بينما ستستمر التفويجات من مطار المدينة المنورة إلى القاهرة حتى 30 من أغسطس الجارى وسيشهد غدا الأحد تفويج 858 حاجا من المنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء وبنى سويف عائدين إلى أرض الوطن من مطار المدينة المنورة الى مطار القاهرة بإذن الله.

كما سيستمر تفويج حجاج الجمعيات غدًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حيث سيتم تفويج 793 حاجا من مكة الى المدينة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل احد وغيرها من المزارات الشريفة.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى إلى أن هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وأن حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام.


التضامن

ايمن عبد الموجود

حج اجلمعيات

عودة حجاج الجمعيات من جدة

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