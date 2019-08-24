البيئة توجه بسرعة رفع تراكمات سمنود وإنشاء محطة وسيطة

أصدرت وزارة البيئة توجيهاتها لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات بسرعة رفع التراكمات من المقلب العمومي لمدينة سمنود بمحافظة الغربية، تمهيدا لإنشاء محطة وسيطة طبقا للمواصفات البيئية بهدف تحسين الوضع البيئى، والصحى، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على تطوير البنية التحتية وإنشاء المحطات الوسيطة والقضاء على المقالب الأكثر خطورة كجزء من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

ويقع مقلب سمنود على مساحة 2 فدان تقريبا، ومنذ بداية العمل به تم رفع ونقل حوالى 66 ألف طن من التراكمات بالموقع عن طريق إحدى الشركات المتخصصة ونقلها إلى المدفن الصحي للمحافظة وما زال العمل مستمرا لإزالة كافة التراكمات.

ويهدف إنشاء المحطة الوسيطة إلى استقبال المتولد اليومي من المخلفات عن مدينة سمنود وسيتم نقله بعد ذلك إلى مصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى أو المدفن الصحي بالسادات التابع لمحافظة الغربية دون أي تأثير على البيئة المحيطة.