البعثة الطبية للحج: قدمنا الخدمات العلاجية لـ 76339 حاجًا مصريًا

أعلنت عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبالها حتى صباح اليوم السبت، 76339 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71048 حالات مرضية بمكة المكرمة، و 5291 حالة فى المدينة المنورة

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 266 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 221 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 45 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف قنديل، أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 27 حالة بمستشفيات السعودية حتى صباح اليوم، وذلك بعد عودة عددا مرضى الفشل الكلوى إلى الأراضى المصرية، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبى بالبعثة بالمرور يومياً "صباحاً ومساءً" على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد قنديل، عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائى مستمر فى تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

كما تفقد الملحق الطبى بالسعودية، غرفة طوارئ البعثة الطبية للحج لمتابعة عملية التسجيل الإلكترونى للمرضى بالعيادات "المميكنة"، وراجع تردد كافة العيادات من خلال الشاشة الإلكترونية " الداش بورد"، والتى تظهر تردد العيادات لحظة بلحظة، مشيدا بأداء الفرق الطبية بالعيادات سواء فى تقديم الخدمة الطبية أو عملية التسجيل، مؤكدا أن تطبيق " الميكنة" بالبعثة ساهم بشكل كبير فى تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.