سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 01:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه إزاء حرائق الأمازون

السبت، 24 أغسطس 2019 12:00 ص
الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه إزاء حرائق الأمازون حرائق غابات الأمازون
بروكسل /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها الشديد تجاه استمرار حرائق غابات الأمازون، التى تعتبر الغابات الاستوائية الأكبر مساحة فى العالم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندرييفا - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، الجمعة - إن الجهاز التنفيذى الأوروبى يراقب الوضع عن كثب، مضيفة أن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، سيثير موضوع حرائق غابات الأمازون مع زعماء دول مجموعة "السبع الكبار" الذين يجتمعون خلال اليومين القادمين فى جنوب فرنسا، حيث من المفترض مناقشة مواضيع تتعلق بالتغير المناخى وحماية البيئة إلى جانب مناقشة مسائل السياسة الخارجية والاقتصاد.

يذكر أن حرائق غابات الأمازون تسببت بتبادل تصريحات شديدة اللهجة بين الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث دعا الأخير لمناقشة حرائق الغابات خلال قمة "السبع الكبار"، وردا على ذلك اتهمه الرئيس البرازيلى بانتهاج "عقلية استعمارية".

 


الاتحاد الأوروبى

حرائق الأمازون

أخبار أوروبا

حرائق غابات الأمازون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية برصيد 66 ميدالية

مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية برصيد 66 ميدالية

"اعرف حقك".. 10 قواعد قانونية تنظم حق المرأة المطلقة فى حضانة الصغير

"اعرف حقك".. 10 قواعد قانونية تنظم حق المرأة المطلقة فى حضانة الصغير

التعليم العالى: 20 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 20 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

4 مواد فقط بقانون التأمينات والمعاشات بدأ تنفيذها.. تعرف على الأسباب

4 مواد فقط بقانون التأمينات والمعاشات بدأ تنفيذها.. تعرف على الأسباب

بعد مد فترة التقديم للشرطة.. تعرف على التيسيرات المقدمة لخريجى الجامعات

بعد مد فترة التقديم للشرطة.. تعرف على التيسيرات المقدمة لخريجى الجامعات

أستون فيلا ضد إيفرتون.. العلم المصرى يزين ملعب فيلا بارك

أستون فيلا ضد إيفرتون.. العلم المصرى يزين ملعب فيلا بارك

شاهد آخر صورة لـ "شيرى عادل" قبل إعلان انفصالها عن معز مسعود

شاهد آخر صورة لـ "شيرى عادل" قبل إعلان انفصالها عن معز مسعود

فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة