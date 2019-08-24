اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم السبت، منها توجيه وصول الرئيس السيسي إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول السبع الكبار، وحسم وزارة التربية والتعليم الجدل حول الصف الثانى الثانوى العام باعتبارها سنة نقل وليست تراكمية، وآخر تطورات أزمة ريهام سعيد.





السيسى يصل فرنسا للمشاركة فى قمة "الدول السبع" بدعوة من "ماكرون".. نشاط مكثف للرئيس على هامش القمة.. وكلمة تتناول ترسيخ الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول المجموعة





"التعليم" تقرر اعتبار دفعة الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وخارج التراكمية.. ودفعات السنوات المقبلة بالصف الثانى ستكون تراكمية





موقع finews السويسرى الرائد فى مجال المال والأعمال يشيد بمصر.. ويدعو سويسرا إلى السير على خطى القاهرة فى تأسيس صندوق الثروة السيادية





قرار جمهورى بإنشاء فرع لجامعة "كوفنترى" البريطانية بالعاصمة الإدارية





توماس كوك العالمية للسياحة تعلن ارتفاع الرحلات إلى مصر بنسبة 40%.. والغردقة ومرسى علم بالمقدمة





إحالة 19 متهما بتزوير امتحانات القسم الأمريكى بـ"أولى ثانوى" للجنايات





ارتفاع تاريخى لأسعار الذهب فى مصر.. وعيار 21 يسجل 705 جنيهات للجرام





تأجيل محاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير إلى السبت المقبل ودفاعه يطلب إطلاق سراحه





الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة





قرارات جريئة للجنة الخماسية باتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني.. استقالة ثروت سويلم وعامر حسين.. و6 مرشحين لتدريب المنتخب والحسم يوم الأربعاء