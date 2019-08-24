اعتقال 17 من معارضى إقامة "G7" بعد اشتباكات مع الشرطة الفرنسية

كتب : أحمد علوى

اعتقلت الشرطة الفرنسية 17 شخصا وإصيب أربعة من رجال الشرطة بجروح طفيفة مساء أمس الجمعة في منطقة أوروجن (بيرينيه أتلانتيك) خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بالقرب من المخيم حيث يقيم بعض المعارضين لقمة مجموعة السبع ، وفق ما أعلنت وكالة الانباء الفرنسية.

وأصيب رجال الشرطة بجروح طفيفة نتيجة نيران الألعاب النارية، وفقا لمحافظة الشرطة ، والتي قالت إن الوضع استقر بعد وقت قصير من بدء المناوشات.

وتم إلقاء القبض على الأشخاص المعتقلين بتهمة إخفاء الوجه والحشد لأعمال الشغب، وفقًا لنفس المصدر وتم وضعهم فى حجز الشرطة.