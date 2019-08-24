سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 01:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال 17 من معارضى إقامة "G7" بعد اشتباكات مع الشرطة الفرنسية

السبت، 24 أغسطس 2019 11:55 ص
اعتقال 17 من معارضى إقامة "G7" بعد اشتباكات مع الشرطة الفرنسية الشرطة الفرنسية
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

اعتقلت الشرطة الفرنسية 17 شخصا وإصيب أربعة من رجال الشرطة بجروح طفيفة مساء أمس الجمعة في منطقة أوروجن (بيرينيه أتلانتيك) خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بالقرب من المخيم حيث يقيم بعض المعارضين لقمة مجموعة السبع ، وفق ما أعلنت وكالة الانباء الفرنسية.

وأصيب رجال الشرطة بجروح طفيفة نتيجة نيران الألعاب النارية، وفقا لمحافظة الشرطة ، والتي قالت إن الوضع استقر بعد وقت قصير من بدء المناوشات.

وتم إلقاء القبض على الأشخاص المعتقلين بتهمة إخفاء الوجه والحشد لأعمال الشغب، وفقًا لنفس المصدر وتم وضعهم فى حجز الشرطة.


فرنسا

الشرطة الفرنسية

شغب فى فرنسا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

بسملة السلامونى تحقق ذهبية الترايثلون فى دورة الألعاب الأفريقية

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

الحب يصنع المعجزات.. الإنسان يتحمل الألم بقوة مضاعفة حال تواجد حبيبه بجواره

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

شاهد فى دقيقة.. أجويرو ينضم لقائمة ملوك التهديف على ملعبهم بالبريميرليج

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

صفقات نارية تدعم أندية الدورى الإيطالي بالموسم الجديد.. تعرف عليها

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

الإحصاء: 8.8% ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول مجموعة السبع بـ3.8مليار دولار

الإحصاء: 8.8% ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول مجموعة السبع بـ3.8مليار دولار

هدف وأسيست وخناقة ولفتة إنسانية.. صلاح يفعل كل شىء فى آخر ظهور ضد أرسنال

هدف وأسيست وخناقة ولفتة إنسانية.. صلاح يفعل كل شىء فى آخر ظهور ضد أرسنال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة