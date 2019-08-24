استمرار حبس تشكيل عصابى تخصص فى نشل هواتف السيدات بمصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة هواتف السيدات بأسلوب الخطف، فى دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بضبط عاطلين سرقا هاتف محمول من إحدى السيدات حال سيرها، مستقلان "توك توك" فى مصر القديمة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، وارتكبا 3 حوادث سرقة، وباعا المسروقات لعميلهما "سيئ النية".

وعلى الفور تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة التى اتخذت قرارها المتقدم.