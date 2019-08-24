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استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية على خلفية مصرع خمسة أشخاص جراء حادث "تدافع "

السبت، 24 أغسطس 2019 04:40 م
استقالة وزيرة الثقافة الجزائرية على خلفية مصرع خمسة أشخاص جراء حادث "تدافع " حفل غنائى بالجزائر-صورة ارشيفية
أ ش أ

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ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي ، اليوم، السبت، أن مريم مرداسي ، وزيرة الثقافة الجزائرية قدمت استقالتها اليوم من منصبها إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ، الذي قبلها.

يأتي ذلك على خلفية مصرع خمسة من الشباب ، وإصابة العشرات في حادث التدافع الذي وقع بحفلة مغني "الراب " سولكينج ، الذي أقيم مساء،الخميس، الماضي باستاد" 20 أغسطس " في (الجزائر) العاصمة، كان ينظمه "الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" التابع لوزارة الثقافة.

وكانت السلطات الجزائرية قدأعلنت مصرع خمسة أشخاص نتيجة التدافع الذي وقع في حفل المغني "سولكينج"، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 25 عاما ، فيما قامت عناصر "الحماية المدنية " بتقديم إسعافات أولية ل86 شخصا آخرين ونقل 32 آخرين إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الجزائرية.

 


الجزائر

وزيرة الثقافة الجزائرية

مريم مرداسى

عبد القادر بن صالح

حفل غنائى

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