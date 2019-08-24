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إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بمحافظة بنى سويف

السبت، 24 أغسطس 2019 10:47 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث سير بمحافظة بنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب أربعة أشخاص مساء اليوم السبت فى حادث تصادم توك توك بدراجة نارية أمام قرية اشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة نارية نطاق مركز ناصر، واستقبل مستشفى ناصر العام بمدينة ناصر شمال بنى سويف ياسر مجدى محمود 25سنة مصاب سحجات بالجسم وصفاء مجدى محمود 37سنة مصابه اشتباه كسر بالضلوع و فتحية عبد العظيم محمد 50سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وروضة نصر عبدالعزيز سنتان جرح قطعي بالرأس حوالي 2سم.
 

بنى سويف

مستشفى ناصر

حادث تصادم

مدينة ناصر

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