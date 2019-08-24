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إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات الحكومية الأوكرانية في "دونباس"

السبت، 24 أغسطس 2019 05:00 م
إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات الحكومية الأوكرانية في "دونباس" ارشيفية
أ ش أ

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أعلن المتحدث الصحفى باسم المكتب التابع للشرطة في جمهورية لوهانسكل الشعبية المعلنة من جانب واحد إيفان فيليبونينكو، عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات الحكومية الأوكرانية، كانت تقوم بالاستطلاع على خط التماس في منطقة "دونباس" جنوب شرق أوكرانيا.

وقال فيليبونينكو - في تصريح صحفى، اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - " إن العدو يواصل استخدام الطائرات المسيرة في انتهاك لاتفاقات مينسك، واكتشفنا اليوم في بلدة كالينوفكا طائرة استطلاع مسيرة من طراز "فانتوم" تم إسقاطها".

وأضاف:" لقد جرى نقل الصور ومقاطع الفيديو المأخوذة من الطائرة المسيرة إلى مكتب المدعى العام في الجمهورية وفتحت قضية جنائية ضد قائد اللواء 30 التابع للقوات المسلحة لأوكرانية".

يُذكر أن اتفاقيات مينسك لتسوية الوضع في أوكرانيا تحظر طلعات الطائرات المقاتلة والمسيرة على طول خط التماس في "دونباس" بشكل كامل.


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