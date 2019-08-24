سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 11:31 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إحالة 19 متهما بتزوير امتحانات القسم الأمريكى بـ"أولى ثانوى" للجنايات

السبت، 24 أغسطس 2019 11:07 ص
إحالة 19 متهما بتزوير امتحانات القسم الأمريكى بـ"أولى ثانوى" للجنايات النائب العام-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق مسئولة بوزارة التربية والتعليم، و16 طالبة، وموظف بشركة خاصة وآخر عاطل إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتزوير نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى لطالبات القسم الأمريكى بمدرسة القدس مقابل مبلغ مالى.

 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمة الأولى وهى من أرباب الوظائف العمومية اشتركت بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين "حال كونهم ليسوا من ارباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزويرا فى محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوي" بان اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعلى ذلك اثبت المتهمون أسماء مغايره لأسماهم بكراسات الإجابة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

 

 

شهد مدير عام مدرسة ستارز للغات، بأنه قد صدر قرار وزارة التربية والتعليم بغلق القسم الأمريكى بمدرسة القدس، وعلى أثره صدر قرار إدارة البساتين ودار السلام التعليمية بتحويل طلبة القسم لأداء الامتحانات بالمدرسة، جهة عملها وحال أداء امتحانات طلبة الصف الأول الثانوى، ابلغها الشاهد الثانى كونه رئيس لجنة النظام والمراقبة بمدرسة ستارز بحضور أحد عشر شخصا لأداء الامتحان عوضا عن الطلبة الأصليين المقيدين بمدرسة القدس وعليه حررت مذكرة بالواقعة وأبلغت الإدارة التعليمية بالبساتين ودار السلام.

 

 

وشهد ناظر بمدرسة ستارز بانه وحال مباشرته لمهام عمله كرئيس لجنة النظام والمراقبة على الامتحانات بمدرسة ستارز على امتحانات الصف الأول الثانوى حضر ثمانية عشر طالبا من مدرسة القدس لأداء الامتحان وووزعت عليهم كراسات الإجابة وحال مباشرتهم للامتحان تبين له أن المتهمين من الثانى إلى الأخير قد حضروا عوضا عن الطلبة الأصليين المقيدين لدى مدرسة القدس وأن جميعهم سطر بكراسات الإجابة اسماء الطلبة الأصليين.

 

وشهدت مدير التعليم الخاص بإدارة البساتين ودار السلام تشهد أنه عقب ابلاغ الشاهدين الأول والثانى لها بالواقعة توجهت إلى مدرسه ستارز وتقابلت مع المتهمين من الثانى إلى الأخيروالذين أبلغوها بان المتهمة الأولى هى من اتفقت معهم على القيام بذلك مقابل مبلغ مالى، وشهد عميد شرطة ووكيل إدارة مباحث الأموال العامة، بأن تحرياته السرية قد توصلت إلى قيام المتهمة الأولى بالاتفاق مع باقى المتهمين على الحضور عوضا عن الطلبة المقيدين بمدرسة القدس بالصف الأول الثانوى لأداء الامتحان بمدرسة ستارز مقابل مبلغ مالى وعلى إثره امتثل المتهمون من الثانى إلى الأخير لذلك بعد أن امتدهم الأولى بأسماء الطلاب الحقيقين ودونوها بكراسات الإجابة إلا أن الشاهد الثانى قد استطاع كشف الواقعة.

 

كما ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزويران المتهمين من الثانى إلى الأخير هما الكاتبين بخط يدهم للأسماء المدونة بالإحدى عشر كراسة اجابه والمغايرة لأسمائهم الحقيقية.

 


احالة 19 متهم

تزوير القسم الامريكي

النائب العان يحيل

تزوير امتحانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

BBC تكشف عن لقطات جديدة للموسم الخامس والجديد من Peaky Blinders

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

شاهد.. أول ظهور لشخصية سبايدر مان بصحبة تونى ستارك بعد خروجه من عالم مارفل

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

أسعار الذهب اليوم .. ارتفاع عيار 21 جنيهين ليسجل 705 جنيهات للجرام

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

حد يتبناه ياولاد الحلال.. قط وزنه 26 رطلا معروض للتبنى على تويتر.. فيديو

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم .. تعرف عليها

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

فيديو معلوماتى.. استعدادات التعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10معلومات

الإحصاء: 8.8% ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول مجموعة السبع بـ3.8مليار دولار

الإحصاء: 8.8% ارتفاعا بالصادرات المصرية لدول مجموعة السبع بـ3.8مليار دولار

هدف وأسيست وخناقة ولفتة إنسانية.. صلاح يفعل كل شىء فى آخر ظهور ضد أرسنال

هدف وأسيست وخناقة ولفتة إنسانية.. صلاح يفعل كل شىء فى آخر ظهور ضد أرسنال

النشرة المرورية.. انتظام فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة

كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة

قمة نارية بين ليفربول وآرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدوري الإنجليزي

قمة نارية بين ليفربول وآرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدوري الإنجليزي

الرئيس السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

الرئيس السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة