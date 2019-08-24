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"أم الدنيا" تشارك بقمة السبع بفرنسا.. تعرف على إشادات كندا بالدولة المصرية

السبت، 24 أغسطس 2019 03:57 م
"أم الدنيا" تشارك بقمة السبع بفرنسا.. تعرف على إشادات كندا بالدولة المصرية الرئيس السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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تزامنا مع مشاركة الدولة المصرية فى اجتماعات قمة السبع التى انطلقت اليوم فى مدينة بياريتز بفرنسا وتستمر حتى يوم 26 أغسطس الجارى، وتعد دولة كندا من الدول السبع الكبرى، وفيما يلى نستعرض أبرز إشادات دولة كندا بالدولة المصرية والتى جاءت كالتالى:

السيدة "إليزابيث كينجستون" رئيس مكتب المجلس الكندى الدولى بالعاصمة اوتاوا: "تشهد مصر مرحلة تحول كبرى على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بجانب الدور الإقليمى المحورى الذى تقوم به فى مختلف قضايا المنطقة".

برلمان مقاطعة انتاريو بكندا: "تأتى الموافقة على تخصيص شهر يوليو للاحتفال بالحضارة والتراث المصرى بالمقاطعة، كتقدير لتاريخ مصر العريق، فضلا عن الإسهامات البناءة للجالية المصرية فى كندا فى مختلف المجالات".

"جورج فورى" رئيس مجلس الشيوخ الكندى: "أقدر الدور الفعال والمؤثر الذى تضطلع به مصر فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يسهم فى دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وصل صباح اليوم إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون".

 

 

 


السيسى

قمة السبع

فرنسا

الرئيس السيسى

كندا

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