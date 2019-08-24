أخبار × 24 ساعة.. "التموين" تعلن افتتاح معرض أهلا مدارس أول سبتمبر بتخفيضات 30%

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التعليم العالى



التعليم العالى: انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق غدا بحد أدنى 50%

غدا..التعليم تعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مستجدات نظام التقييم فى الثانوية

وزارة التموين



"التموين" تعلن افتتاح معرض أهلا مدارس أول سبتمبر بتخفيضات 30%

وزارة التضامن

اليوم.. عودة 2006 حجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن

وزارة البيئة

"التموين" تعلن افتتاح معرض أهلا مدارس أول سبتمبر بتخفيضات 30%

وزارة الصحة



الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج قدمت خدماتها العلاجية لـ75319 حاجاً مصرياً

مدير منظمة الصحة العالمية يشيد بـ 100 مليون صحة.. ويحتفظ ببعض بطاقات الفحص

وزارة القومى العاملة



القوى العاملة: اختيار 100 جزار من 286 متقدمًا للعمل فى دولة خليجية