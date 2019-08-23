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6 أرقام مرتبطة بمحاكمة بقضية اقتحام قسم العرب .. تعرف عليها

الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:07 م
6 أرقام مرتبطة بمحاكمة بقضية اقتحام قسم العرب .. تعرف عليها محكمة-ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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أقتربت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، من الفصل فى إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها.

 

1 ـ الرقم "191"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى والذين تمت إحالتهم للجنايات.

 

2 ـ الرقم "95"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالمؤبد من المحاكمة الاولى برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى فى 22 أغسطس 2015.

 

3 ـ الرقم "28"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 10 سنوات فى المحاكمة الأولى.

 

4 ـ الرقم "68"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالبراءة من المحاكمة الأولى.

 

5 ـ الرقم "47"، ويشير لعدد المتهمين الذين قبل طعنهم ويعاد محاكمتهم أمام محكمة جنايات بور سعيد برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وفى مقدمتهم بديع والبتاجى.

 

6 ـ الرقم "20"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها محكمة الموضوع الثانية فى إعادة المحاكمة.

 

كان محيط قسم شرطة العرب بمحافظة بور سعيد، شهد فى منتصف شهر أغسطس من عام 2013 أحداث عنف وقطع للطرق العامة والخاصة بسبب مظاهرات عناصر الإخوان وأنصارهم، ما أدى لمقتل 5 مواطنين وإصابة العشرات.


احداث قسم العرب

شغب الاخوان

احداث عنف يور سعيد

جناسات بور سعيد

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