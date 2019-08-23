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5 علامات للإصابة بالورم الكيسى فى اليد والرسغ وإزاى تعالجه؟

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:00 ص
5 علامات للإصابة بالورم الكيسى فى اليد والرسغ وإزاى تعالجه؟ الورم الكيسى - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الورم الكيسى هى عبارة عن كيس أو كتلة صغيرة من السوائل تتشكل فى الغالب فى المعصمين أو الرسغ باليد، وغالباً ما تختفي هذه الأورام الكيسية دون الحاجة إلى أي علاج، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الورم الكيسى وعلاجه، وفقاً لموقع "Doctor".

الورم الكيسى
الورم الكيسى

ما هو الورم الكيسى؟
 

هو كيس صغير مملوء بسائل زلالى يشبه السائل الموجود بين المفاصل، ويظهر هذا الورم تحت الجلد مباشرة باعتباره كتلة ناعمة.

على الرغم من أنه ليس من الواضح تمامًا سبب حدوث الورم الكيسى، إلا أنه يبدو أنها تتشكل عندما يتسرب السائل الزليلي في المفاصل والأوتار، مما يسبب كيساً صغيرًا.

والنساء أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بالورم الكيسى، وعادة ما يظهر بين سن 20 و 45 ، في أي مفصل من الجسم، ولكن الأكثر شيوعا حول المعصم، وعلى القدمين.

أعراض الورم الكيسى
 

على الرغم من أن الورم الكيسى غير ضار، إلا إنه يمكن أن يأتي مع مجموعة من الأعراض:

تتمثل الأعراض الرئيسية في حدوث تورم في المنطقة المصابة بشكل مستدير.

-يختلف حجم الورم من شكل حبة البازلاء إلى حجم البرقوق ويصبح حجمها أصغر أو أكبر، أو تختفي تمامًا ، لتظهر مرة أخرى لاحقًا.

-معظمها لا تسبب الألم ولكن في بعض الأحيان قد يتسبب في عدم الراحة، خاصة إذا كانت بالقرب من الأعصاب.

علاج الورم الكيسى
 

غالبًا ما يتم يشفى الورم الكيسى بمفرده دون أي علاج ، وعادة ما لا يتسبب فى أي أعراض، لكن عادة ما ينصح بالعلاج فقط إذا كانت الورم ثابتاً منذ فترة أو مؤلماً أو يؤثر على الحركة في المنطقة.

يمكن إزالة الورم الكيسى عند الطبيب من خلال تجفيف السوائل بحقنة أو قطع الكيس باستخدام الجراحة.

 


الورم الكيسى

اعراض الورم الكيسى

علاج الورم الكيسى

اسباب الورم الكيسى

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