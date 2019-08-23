5 جرائم حرض عليها شيوخ الإخوان فى وثيقة الدم.. تعرف عليها

كتب: محمد إسماعيل

يمتلئ تاريخ الإخوان بالفتاوى والوثائق المحرضة على العنف، وعقب عزل محمد مرسى نشطت الآلة الإخوانية فى إنتاج مثل هذه النوعية من الفتاوى، وتعد الوثيقة المسماة بـ"نداء الكنانة" هى واحدة من أبرز ما صدر عن الجماعة خلال السنوات الاخيرة، حيث اصطلح على تسميتها ببيان الدم، وفيما يلى أبرز ما جاء بالوثيقة الشهيرة:



- الدعوة إلى مقاومة السلطات المصرية، والعمل على كسرها والإجهاز عليها واعتبار أن هذا العمل حفاظًا على ثوابت الأمة، وحرصًا على المقاصد العليا للإسلام.

- اتهام السلطات المصرية بخيانة للدين والوطن بسبب إجراءات مكافحة الإرهاب فى سيناء.

- الدعوة إلى القصاص من الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين.

- الدعوة إلى تحرير عناصر الإخوان المحبوسين فى السجون.

- الدعوة الى مقاومة السلطات بأى وسيلة واعتبار ذلك واجب شرعى.