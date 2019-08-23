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ولي عهد النرويج يزور مسجدا تعرض لإطلاق نار

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:20 ص
ولي عهد النرويج يزور مسجدا تعرض لإطلاق نار الأمير هاكون ماجنوس
وكالات

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زار ولي العهد النرويجي، الأمير هاكون ماجنوس، مسجدا قريبا من أوسلو تعرض لهجوم مسلح قبل نحو أسبوعين.

ووفقا لما نشره موقع روسيا اليوم، قال ولي العهد، لوكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي"، الخميس،، إن "الزيارة تركت انطباعا قويا".

ورحب أعضاء إدارة المسجد والمجلس الإسلامي في النرويج بزيارة ولي العهد باعتبارها مؤشر دعم.

وقالت الشرطة إنها كانت تتعامل مع القضية استنادا لنظرية أن هجوم المسجد كان هدفه بث الخوف في نفوس السكان المسلمين، إلا أنه تم توجيه تهمتي الإرهاب والقتل إلى فيليب مانهاوس "21 سنة" الذي عثر على جثة أخته غير الشقيقة "17 عاما" في منزله ببايروم بعد اعتقاله في المسجد.

وأفادت قوات الأمن بأن للمهاجم المتهم آراء يمينية متطرفة، وأن مضمون نشاطه على الإنترنت جزء أساسي من التحقيق.

جدير بالذكر أنه لم يصب أحد بجروح أو يتعرض لإصابات خطيرة في الهجوم الذي استهدف مسجد "مركز النور الإسلامي" في بايروم، حيث تم التغلب على المهاجم بعد صراع معه.


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