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وفاة رجل الصناعة الأمريكى الملياردير ديفيد كوك عن 79 عاما

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:09 م
وفاة رجل الصناعة الأمريكى الملياردير ديفيد كوك عن 79 عاما الراحل ديفيد كوك
واشنطن (رويترز)

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قال شقيق الملياردير الأمريكى ديفيد كوك، القوة الدافعة لمجموعة كوك للصناعات والممول الكبير لسياسيين جمهوريين، إنه توفى عن 79 عاما.

وكشف تشارلز كوك، رئيس مجلس إدارة كوك للصناعات عن الوفاة، فى بيان تناول معركة شقيقه الأصغر الطويلة مع سرطان البروستاتا، وإسهاماته الخيرية فى البحث الطبى والتعليم والفنون.

وقال كوك فى بيان إلى الموظفين: "سنفتقده كثيرا لكن لن ننساه أبدا، كان ديفيد فخورا بالعمل الرائع الذى أنجزتموه جميعا للوصول بكوك للصناعات إلى هذا النجاح".

وجمع كوك، وهو مناصر للأعمال الخيرية وراع لمؤسسات ثقافية وطبية، ثروته الكبيرة بحصة ضخمة فى كوك للصناعات التى يديرها مع شقيقه تشارلز، وتوسعت كوك للصناعات، وهى واحدة من أكبر الشركات الخاصة فى العالم، خارج قطاع تكرير النفط الذى أسسه والد ديفيد وتشارلز لتشمل العديد من المشروعات.

وتنحى ديفيد عن الأعمال والأنشطة السياسية فى يونيو حزيران 2018 مرجعا ذلك إلى تدهور صحته، وأنفق ديفيد وتشارلز مئات الملايين من الدولارات لدعم قضايا محافظة ومرشحين سياسيين للحزب الجمهورى وكانا من أشد المنتقدين للرئيس السابق باراك أوباما، لكنهما فشلا فى مسعاهما لمنعه من الفوز بفترة رئاسية ثانية فى 2012.

 


ديفيد كوك

الملياردير الامريكى ديفيد كوك

الملياردير ديفيد كوك

امريكا

وفاة ديفيد كوك

الصناعة

الصناعة الامريكية

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