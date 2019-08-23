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وسائل الإعلام الصينية: مسؤولية تعاطى الفنتانيل تقع على عاتق أمريكا

الجمعة، 23 أغسطس 2019 05:00 ص
وسائل الإعلام الصينية: مسؤولية تعاطى الفنتانيل تقع على عاتق أمريكا صحف صينية -ارشيفية
رويترز

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ردت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الجمعة، على اتهامات مسؤولين أمريكيين بأن بكين لم تتخذ إجراء صارما بشأن تدفق الفنتانيل والمواد المتعلقة به إلى الولايات المتحدة قائلة إن المسؤولية في إساءة استخدام المادة الأفيونية تقع على عاتق المستخدمين.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، إن الولايات المتحدة "تلقي بالمسؤولية" في إساءة استخدام الفنتانيل على الصين وتتجاهل أن بكين وضعت ضوابط صارمة على المادة الأفيونية الاصطناعية المسببة للإدمان على نحو كبير.

ويقول مسؤولون أمريكيون، إن الصين هي المصدر الرئيسي لدخول للفنتانيل المحظور والمواد المتعلقة به إلى الولايات المتحدة وإن ذلك يتم في الأغلب من خلال البريد الدولي.

وتنفي بكين أن تكون هي المصدر الرئيسي لدخول معظم كميات الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة الشعب في مقال "بعض الأشخاص في الولايات المتحدة عليهم أن يدركوا.. مصدر المرض يكمن في جسد الفرد".  وأضافت " لا يمكن دفعك للذهاب للطبيب ولا يمكنك تأنيب الآخرين بمجرد شعورك بالمرض" قائلة إن الولايات المتحدة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمواجهة تفشي تعاطي المواد الأفيونية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء عقوبات على ثلاثة رجال صينيين بتهمة الاتجار غير المشروع في الفنتانيل. واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بنقض تعهداتها بوقف تدفق المخدر إلى الولايات المتحدة.


الفنتانيل

الصين

امريكا

اعلام الصين

صحيفه الشعب

الولايات المتحده

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