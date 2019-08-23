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والد الننى: ابنى مستمر فى أرسنال وليس للمدرب أو النادى الحق فى التخلى عنه

الجمعة، 23 أغسطس 2019 03:24 م
والد الننى: ابنى مستمر فى أرسنال وليس للمدرب أو النادى الحق فى التخلى عنه محمد الننى
الغربية – مصطفى عادل

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أكد الكابتن ناصر الننى والد اللاعب الدولي محمد الننى لاعب المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادى أرسنال، أن نجله لم يتلقى أى إخطار حتى الآن من إدارة النادى باستبعاده، أو رحيله عن صفوفه، مشيرا إلى أن نجله مستمر مع فريقه.

وأكد "الننى" أنه ليس للمدير الفني للنادى او إدارة النادى الحق فى استبعاده أو التخلى عنه نظرا لارتباطه بعقد مدته 3سنوات مع النادى.

وأوضح ان هناك مساعى للانتقال لصفوف أحد الأندية أخرى لاستكمال مسيرته الاحترافية، مؤكدا أن نجله كان يخوض المبارايات مع فريقه فى عهد "فينجر"، وأنه قدم أداء جيدا، لكن المدرب الجديد له تفكيره الخاص ووجه نظر اخرى، ويسعى لاستقدام لاعبين آخرين.

وأكد أن محمد الننى لاعب له حجمه، مضيفا: رغم رغبه المدير الفني فى مغادرته للفريق إلا أنه يتكلم عنه جيدا، مؤكدا أن نجله تلقى عروضا من أنديه لن يتم الإفصاح عنها إلا بعد الاستقرار على  الفريق الذى قد ينتقل له اللاعب.

 


 

 


محمد الننى

نادى ارسنال

مدرب نادى ارسنال

والد محمد الننى

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