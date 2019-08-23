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هيئة موانئ البحر الأحمر تعلن حركة السفن والعبارات والصادر والوارد فى موانيها

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:48 م
هيئة موانئ البحر الأحمر تعلن حركة السفن والعبارات والصادر والوارد فى موانيها موانئ البحر الأحمر
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة موانى البحر الاحمر تداول 303 شاحنة بضائع و462سيارة فى ميناء سفاحا، وأن الميناء يستعداليوم لاستقبال السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 50 شاحنة و16 سيارة.
 
بينما تغادر السفينتين امانة والحرية وعلى متنهم 80 شاحنة و107 سيارة فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امانة،القاهرة،الحرية وعلى متنهم 26 شاحنة و27 سيارة وغادرت السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنها 90 شاحنة و134 سيارة .
 
كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 13 شاحنة و2سيارة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا وعلى متنها 44 شاحنة و45 سيارة بينما غادرت العبارة الرياض وعلى متنها 131 سيارة .
 
 
 
 

موانى البحر الاحمر

ميناء سفاحا

ميناء نويبع

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