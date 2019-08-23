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نقابة الإعلاميين تقرر منع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامى

الجمعة، 23 أغسطس 2019 09:46 م
نقابة الإعلاميين تقرر منع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامى ريهام سعيد
كتب محمد السيد

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قرر مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين.

 

كما قرر مجلس النقابة إبلاغ النيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016.

 

وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين واللائحة الداخلية لنقابة الإعلاميين، وما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.


ريهام سعيد

وقف برنامج صبايا

وقف ريهام سعيد

قناة الحياة

السمنة

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