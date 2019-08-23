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نتيجة الثانوية العامة دور ثانى أخر أغسطس والتنسيق أول سبتمبر

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:15 م
نتيجة الثانوية العامة دور ثانى أخر أغسطس والتنسيق أول سبتمبر تنسيق الجامعات
كتب وائل ربيعى

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة لامتحانات الدور الثانى، أواخر أغسطس الجارى، على أن يبدأ  تنسيق المرحلة الثالثة أول سبتمبر 2019.

ويبدأ قرابة 124 ألف طالب وطالبة أعمال التنسيق بالجامعات بحد أدنى 50% وتستمر أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق حتى انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم.

الجدير بالذكر أن غد السبت، تنطلق أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات، حيث يبدأ 84872 طالبا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019، وذلك بعد الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها أمس الخميس.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة من التنسيق، وذلك فى بعض الكليات النظرية والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتاوزا اختبارات القدرات فى مواعيدها، موضحة أن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة علمى فى المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة، علما بأن هذه المعاهد تخضع للإشراف الكامل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأعلنت الوزارة، وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من التنسيق، وذلك فى كليات التربية النوعية والرياضية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات فى مواعيدها، مضيفة أن هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة أدبى فى المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة، علما بأن هذه المعاهد تخضع للإشراف الكامل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

 


التربية والتعليم

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة

اعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة

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