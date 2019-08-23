نائب وزير الدفاع الإيرانى: طهران لديها صواريخ عالية الدقة لم تكشف عنها

جنيف (رويترز)

نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن نائب وزير الدفاع الإيرانى الجنرال قاسم تقى زاده قوله اليوم الجمعة إن بلاده أنتجت صواريخ عالية الدقة لم تكشف عنها بعد، ولم يقدم تقى زاده مزيدا من التفاصيل عن تلك الصواريخ.

وانسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من اتفاق إيران النووى العام الماضى وأعاد فرض عقوبات بهدف كبح تطوير إيران للصواريخ الباليستية ودعمها لوكلاء فى سوريا واليمن ولبنان والعراق، وذكرت وكالة فارس نقلا عن تقى زاده "اليوم لدينا صواريخ عالية الدقة لم نكشف عنها".

وعرضت إيران أمس الخميس ما قالت إنه نظام دفاع جوى بصواريخ أرض-جو طويلة المدى محلى الصنع وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وأسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة فى الخليج بصاروخ أرض-جو فى يونيو، وهو ما كاد أن يفجر صراعا مع الولايات المتحدة.

وقالت الجمهورية الإيرانية، إن الطائرة المسيرة كانت فوق أراضيها بينما قالت الولايات المتحدة إنها كانت فى المجال الجوى الدولي.

وقال تقى زاده "يعلم الأمريكيون جيدا أننا لسنا مضطرين للذهاب إلى نيويورك لمواجهتهم... اليوم هناك عشرات الآلاف من الأمريكيين فى المنطقة، ولذلك قال الزعيم الأعلى إنهم لن يدخلوا فى حرب معنا".